Под нее хочется танцевать с первых секунд: что известно о самой популярной песне 1994 года (видео)

Музыка обладает уникальной силой объединять миллионы сердец и пробуждать самые яркие воспоминания. Многие хиты остаются живыми годами, поскольку стали настоящими символами своей эпохи. Одним из таких вечных шедевров стала песня "The Sign", которую миру подарила группа Ace of Base.

"Телеграф" решил узнать, чем особенный этот трек и что о нем известно. Песня "The Sign" возглавляла вершины мировых чартов.

Какая песня была самой популярной в 1994 году

Песня "The Sign" шведской поп-группы Ace of Base стала одним из главных музыкальных феноменов 1994 года и одной из самых узнаваемых композиций 90-х годов.

Трек, ставший мировым хитом, был написан в 1993 году участниками группы — Ульфом Экбергом, Йонасом Берггреном и Дереком Томасом. Песня вошла в альбом "The Sign", выпущенный в 1993-м, но именно в 1994-м композиция достигла пика своей популярности.

Поп-группа Ace of Base

Известно, что композиция "The Sign" группы Ace of Base занимала первые места в чартах США (Billboard Hot 100), Великобритании, Австралии и многих других стран, поэтому надолго закрепился в сердцах миллионов слушателей.

С первых секунд под эту мелодию хочется танцевать, ведь она сочетает в себе легкий поп с элементами регги. В тексте рассказывается о том, как важно осознавать свои ошибки и двигаться вперед, искать в жизни новые пути и не терять надежду.

Песня "The Sign" звучит просто и легко, но при этом она имела современное звучание, это и сделало ее популярной как среди подростков, так и у взрослой аудитории. Трек принес группе несколько престижных музыкальных наград и до сих пор его можно услышать на радиостанциях и в плейлистах ретро-музыки.

