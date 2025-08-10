Змусила співати разом увесь світ: яка пісня була найпопулярнішою у 1999-му році (відео)

Цей трек став своєрідним гімном романтики та молоді

Музика є потужним інструментом, який здатний об’єднувати серця мільйонів людей по всьому світу. Є хіти, які стали легендарними та через роки продовжують звучати. Одним із таких стала пісня "I Want It That Way" гурту Backstreet Boys.

Телеграф вирішив дізнатися, чим особливий цей трек і що про нього відомо. Наприкінці 90-х років він підірвав світові чарти.

Яка пісня була найпопулярнішою у 1999 році

У 1999 році пісня "I Want It That Way" американського гурту Backstreet Boys підкорила світ, миттєво ставши одним із найвідоміших хітів. Випущений навесні трек набув статусу музичного символу кінця 90-х і перетворився на своєрідний гімн молоді та романтики.

Backstreet Boys

Трек розповідає про складні романтичні стосунки, у яких є емоційна чи фізична дистанція. Але багато критиків зазначали, що сенс пісні швидше емоційний, ніж логічно чіткий, але це й зробило пісню унікальною. Кожен слухач вкладав у неї свій особистий зміст: хтось згадував нерозділену любов, а хтось свої юнацькі мрії.

Пісня об’єднала мільйони фанатів, які співали її на шкільних дискотеках, пляжах, вечірках у друзів, у караоке-барах та на стадіонах під час концертів. І навіть зараз вона продовжує "жити".

Трек "I Want It That Way" підкорив вершини музичних чартів у Великій Британії, більшій частині Європи, Азії та Латинській Америці. У США пісня досягла 6 номеру у Billboard Hot 100 й трималася у списку рекордно довго для бойз-бенду.

Кліп Backstreet Boys, знятий в аеропорту Лос-Анджелеса, довгий час був одним із найпопулярніших відео наприкінці 90-х.

За версією журналу "Rolling Stone" хіт "I Want It That Way" увійшов до списку "500 найвеличніших пісень усіх часів".

