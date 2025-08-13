Не забудьте про це підживлення в серпні — і помідори виростуть смачними та соковитими

Помідори дуже люблять цей натуральний компонент

Щоб отримати багатий урожай помідорів, недостатньо лише правильно поливати рослини. Важливо також надійно захищати овочі від грибкових хвороб та шкідників, а також томати потребують регулярного підживлення.

У серпні експерти рекомендують збагатити ґрунт за допомогою натурального компонента, який напевно знайдеться на вашій кухні. Детальніше розповіли у матеріалі Actualno.

Чим у серпні підгодувати помідори

Добриво відіграє ключову роль у вирощуванні помідорів, адже ці овочі особливо потребують таких елементів, як азот, фосфор та калій. Ці мінерали потрібні їм для повноцінного розвитку та рясного плодоношення.

Щоб плоди вийшли соковитими та насиченими смаком, фахівці рекомендують у серпні підгодовувати рослини кавовою гущею. Це екологічний та доступний варіант добрива, який легко можна використовувати на своїй ділянці.

Річ у тому, що в кавовій гущі міститься близько 2% азоту, фосфору та калію, які сприятливо впливають на зростання та здоров’я помідорів.

Для правильного застосування достатньо взяти приблизно чашку використаної кавової гущі та рівномірно розподілити її навколо основи кожного куща. Потім слід акуратно змішати гущу з верхнім шаром ґрунту глибиною 5-7 сантиметрів, щоб речовини швидше насичували землю корисними елементами.

Також можна додавати кавову гущу в компост — але важливо стежити, щоб її частина не перевищувала 20% від загального обсягу, інакше ґрунт може стати надто кислим, а це не сподобається рослинам.

