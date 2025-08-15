Наче "Шахед" залетів: стан квартири після орендаторів в Одесі шокував власників (фото)

По кваритирі наче торнадо пронеслось

В мережі завірусилось відео, на якому показують жахливий стан квартири в Одесі після орендаторів. Однак йдеться не про звичайний бруд, адже житло фактично розтрощили.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Однак, що передувало цьому і чому так сталось — невідомо.

На ролику видно, що усі кімнати квартири розтрощенні. В більшості зірвані шпалери, деінде навіть побита стеля. Вщент розтрощені меблі, навіть умивальник та унітаз в туалеті. До слова, сантехніка розбита настільки сильно, ніби її розгатили кувалдою. Цікаво, що в одну кімнату, ймовірніше спальню, скидали усі речі, так що туди майже не можливо зайти.

В Одесі розгромили квартиру

Шпалери в кімнаті

Одна з кімнат

Стан стелі

Розтрощений унітаз

Розтрощений умивальник

Загалом ця картина вражає, особливо, враховуючи те, що в мережі пишуть, що нібито квартиранти переїхали за кордон. Однак стан житла ніяк не пояснюється.

У коментарях чимало людей писало, що квартиру не орендатори розгатили, а ймовірніше поруч був приліт "шахеда". Адже квартира дійсно виглядає так ніби постраждала від вибуху. Однак чимало людей зазначало, що таке дійсно могли зробити люди, які мали алкогольну чи наркотичну залежність. До того ж були припущення, що квартирантам просто не захотіли повернути залог, тому вони так вчинили.

