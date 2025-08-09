Практично не видно через бур’яни: як виглядає могила оперного співака Шопши і від чого він помер у 58 років (фото)

Шопша входив до числа видатних сучасних басів світового рівня

У Києві на Байковому цвинтарі поховано багато знаменитостей. Серед них видатний хореограф Григорій Чапкіс, а також відомий оперний співак Микола Шопша. На його басі трималася значна частина репертуару Національного театру опери та балету України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, від чого у 58 років помер оперний співак Микола Шопша та як виглядає його могила. Ми дізналися деякі подробиці.

Микола Шопша — що про нього відомо

Ім’я українського оперного співака Миколи Шопши відоме далеко за межами країни, адже він належав до видатних сучасних басів світового рівня.

Народився Микола 8 вересня 1947 року у селі Вереміївка, нині Полтавська область. З дитинства захоплювався музикою, грав на баяні, брав участь у художній самодіяльності. Після закінчення місцевої школи деякий час викладав там музику та співи.

Микола Шопша був відомим оперним співаком України

Його музична кар’єра розпочалася під час служби в Ансамблі пісні та танцю Київського військового округу. Пізніше Шопша співав у легендарному хорі імені Г. Г. Верьовки та в капелі "Думка". 1974 року вступив до Київської консерваторії імені П. І. Чайковського.

На професійній сцені дебютував ще до закінчення навчання – 1978 року став переможцем конкурсу "Молоді голоси". А з 1979 року був солістом Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, пропрацювавши там майже 30 років.

Микола Шопша 30 років був солістом Національної опери України

Камерний репертуар Миколи налічував понад 500 творів, а оперний – понад 30 партій. Шопша входив до числа найкращих басів України та світу, виступав у Німеччині, Франції, Іспанії, Швейцарії, США, Нідерландах та інших країнах.

Микола Шопша входив до числа найкращих басів України та світу

Особливу увагу він приділяв розвитку національного репертуару, не пропустив жодної прем’єри українських опер і активно сприяв виконанню творів українською мовою.

Микола Шопша помер у 2006 році

Від чого помер Микола Шопша та як виглядає його могила

Українського оперного співака не стало 14 червня 2006 року у віці 58 років. Він не дожив один день до виходу записів його камерних виступів на компакт-дисках. Ймовірно, причиною смерті стали проблеми із серцем, оскільки Шопша пережив кілька інфарктів.

Микола Шопша похований на Байковому цвинтарі

Поховали знаменитість на Байковому цвинтарі. Йому встановили скромну надгробну плиту, де вигравіювали його ім’я та прізвище. Але зараз могила виглядає дуже занедбаною.

Як виглядає могила Миколи Шопші

Автор Youtube-каналу Олена Life нещодавно побувала на Байковому цвинтарі та показала могилу Миколи Шопши у своєму відео. На кадрах видно, що надгробна плита зіркового співака майже повністю обросла бур’янами та травою. Через чагарники напис на надгробку частково закрито.

Могила Миколи Шопши у занедбаному стані

На могилі Миколи Шопши багато бур’янів

