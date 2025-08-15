Українець показав жахливі умови у вагоні першого класу та нарвався на ображену відповідь УЗ (фото)

Українці мріють, щоб в УЗ з'явився конкурент, що змусить перевізника покращити якість послуг

"Укрзалізниця" викликає обурення не лише проблемами з купівлею квитків, але й низьким сервісом. Українець розповів про некомфортну подорож у "душогубці" першого класу, в УЗ образилися.

Розповідь про поїздку на поїзді Київ-Чоп опублікував у Facebook співробітник МІПЛ Станіслав Мірошниченко. Особливо обурило чоловіка те, що квиток в нього був у вагон першого класу, який передбачає підвищений комфорт.

Оце називається перший клас від Укрзалізниця. Ні кондиціонування, ні протягу, у вагоні +30. Старі гедеерівські купе. Душогубка. Виявилося, що другий клас у цьому ж потязі такий точно, тільки там по шість людей сидить у купе, а тут — по чотири Станіслав Мірошниченко

Чоловік наголосив, що розуміє що певних незручностей уникнути неможливо. Проте головна його претензія, що УЗ називає першим класом те, що ним не є.

У вагоні було дуже душно

Купейний вагон зробили сидячим

Температура повітря зашкалювада

Що відповіли в УЗ

Ми могли би взагалі не призначати цей додатковий поїзд, але зробили це, щоб усі охочі змогли доїхати, навіть попри високий сезон і дефіцит місць. Інформація про наявність або відсутність кондиціонування, а також тип місць у вагонах була вказана на етапі купівлі квитка … Якщо формат чи умови не підходять — завжди можна обрати інший рейс із комфортом, який влаштовує саме вас, — заявили в УЗ

Українці вважають коренем проблеми те, що УЗ не має конкурентів

В коментарях вказують, що проїзд у додатковому поїзді коштує на 30% дорожче. Тобто поїздка у "душогубці", де навіть не відчиняються вікна, ще й обійшлася дорожче.

Українці сходяться на думці, що Укрзалізниця може дозволити собі таку низьку якість послуг, адже є монополістом на ринку залізничних перевезень по Україні. Люди іронізують з приводу відповіді УЗ, що вона могла б взагалі не признаяати додатковий потяг.

Дайте можливість відчинити вікна. А так, звісно, дякуємо, дуже дякуємо. У вас нереально круте відношення до людей. Абсолютно точно ви не повинні бути єдиними, хто надає такі послуги", "Укрзалізниця, ви знахабнілий монополіст. Я могла би цього не писати, але я написала, подякуйте мені за це. Будете читати, зробіть кондиціонер де ви сидите, на 40 градусів і перенесіть робочий стіл ближче до колег. Не займайте багато простору в кабінеті, нехай інші теж сядуть, — іронізують в мережі

