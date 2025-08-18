Такого вже ніхто не робить, а в СРСР було постійно. Як в ті часи святкували 1 вересня

1 вересня у СРСР не розглядалося як святковий вихідний день

У Радянському Союзі 1 вересня мало офіційну назву — День знань. Це свято відзначалося щорічно, коли його затвердили на державному рівні. Усі школи, від великих міських до сільських, проводили урочисті лінійки.

"Телеграф" розповість, як в Радянському Союзі відзначали 1 вересня.

На початку навчального року звучав гімн СРСР, піднімався державний прапор. Директор та вчителі виступали з промовами, учні читали вірші, співали пісні. Центральним моментом було так зване "перше дзвоник": першокласницю виводив на плече старшокласник, і вона дзвонила у дзвоник на знак початку навчального року.

Свято мало обов’язковий офіційний характер. Усі школярі зобов’язані були бути у формі: хлопчики у темних костюмах, дівчата у коричневих сукнях з білими фартухами та великими бантами.

Після урочистої частини учні йшли на перший урок, який був символічним. Замість звичайних занять там розповідали про досягнення країни, героїв праці, важливі події.

1 вересня у СРСР не розглядалося як святковий вихідний день. Для дітей це була урочиста подія, а для батьків — робочий день, але у школах організовували фотографування, квіткові подарунки вчителям та невеликі концерти.

Раніше "Телеграф" розповідав у чому радянські діти носили підручники.