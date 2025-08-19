Щастя обходитиме ваш дім стороною: який штучний декор краще викинути

Цим декором ви можете накликати біду

В українській культурі здавна приділяли увагу тому, які речі можна приносити до оселі, а які вважалися небажаними. Одним із таких предметів стали штучні квіти.

Попри свою красу та практичність, вони оточені низкою прикмет, які попереджають, що штучні квіти можуть нести у дім негативну енергетику. Про це дізнався "Телеграф".

Штучні квіти

За народними віруваннями, штучні квіти асоціюються з кладовищами, адже їх традиційно використовують для прикрашання могил. Тому вважається, що вони притягують смуток, печаль і навіть невдачі. Існує прикмета, що такі квіти в домі "зупиняють" природний рух енергії, перешкоджають добробуту та сімейній злагоді.

Ще одна прикмета говорить: штучна квітка в домі "висмоктує" життєву силу з мешканців, адже вона не живе й не має природної енергетики. Саме тому краще замінити її живими рослинами, які дарують свіжість і наповнюють оселю гармонією.

