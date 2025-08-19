Счастье будет обходить ваш дом стороной: какой искусственный декор лучше выбросить

Этим декором вы можете навлечь беду

В украинской культуре издавна уделяли внимание тому, какие вещи можно приносить в дом, а какие считались нежелательными. Одним из таких предметов стали искусственные цветы.

Несмотря на свою красоту и практичность, они окружены рядом примет, которые предупреждают, что искусственные цветы могут нести в дом негативную энергетику. Об этом узнал "Телеграф".

Искусственные цветы

По народным верованиям, искусственные цветы ассоциируются с кладбищами, ведь их традиционно используют для украшения могил. Поэтому считается, что они притягивают грусть, печаль и даже неудачи. Существует примета, что такие цветы в доме "останавливают" естественное движение энергии, препятствуют благополучию и семейному согласию.

Еще одна примета гласит: искусственный цветок в доме "высасывает" жизненную силу из жильцов, ведь он не живой и не имеет природной энергетики. Именно поэтому лучше заменить его живыми растениями, которые дарят свежесть и наполняют дом гармонией.

