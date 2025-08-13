Рус

Це точно не варто приносити і зберігати вдома: річ здатна зіпсувати добробут

Марина Бондаренко
Кімната
Кімната. Фото Колаж "Телеграфу"

Цю річ остерігалися тримати в оселі

Церковні свічки — це не те, що можна зберігати вдома і на це є декілька причин, за народними прикметами. Вони застерігають, що ці речі можуть стати джерелом серйозних проблем.

Вважається, що такі свічки можуть мати особливу енергетику, яка впливає на добробут, здоров’я та атмосферу в оселі. Про це дізнався "Телеграф".

Що кажуть народні прикмети

  • Недогорілі свічки з похоронів — несуть скорботну енергетику, яку радили залишати на кладовищі чи в храмі;
  • Свічки з великодньої служби, що зберігалися понад рік — могли "заморожувати" удачу;
  • Поламані чи надламані — можуть викликати розриви та негаразди в родині;
  • Свічки з магічних обрядів — вважалися провідниками сильної, але небезпечної енергії.
Чому не можна вдома зберігати церковну свічку
Церковна свічка

Купу негараздів може також принести ще одна річ вдома, якщо її неправильно зберігати. Вона повинна лежати в конкретному місці, щоб не вплинути на добробут.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна нестандартна річ може притягнути в дім суцільний негатив, якщо вона виявиться пошкодженою або тріснутою.

