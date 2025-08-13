Це точно не варто приносити і зберігати вдома: річ здатна зіпсувати добробут

Цю річ остерігалися тримати в оселі

Церковні свічки — це не те, що можна зберігати вдома і на це є декілька причин, за народними прикметами. Вони застерігають, що ці речі можуть стати джерелом серйозних проблем.

Вважається, що такі свічки можуть мати особливу енергетику, яка впливає на добробут, здоров’я та атмосферу в оселі. Про це дізнався "Телеграф".

Що кажуть народні прикмети

Недогорілі свічки з похоронів — несуть скорботну енергетику, яку радили залишати на кладовищі чи в храмі;

— несуть скорботну енергетику, яку радили залишати на кладовищі чи в храмі; Свічки з великодньої служби, що зберігалися понад рік — могли "заморожувати" удачу;

— могли "заморожувати" удачу; Поламані чи надламані — можуть викликати розриви та негаразди в родині;

— можуть викликати розриви та негаразди в родині; Свічки з магічних обрядів — вважалися провідниками сильної, але небезпечної енергії.

Церковна свічка

