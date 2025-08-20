Не потрібно трясти яблуню і мити фрукти: як правильно збирати яблука на зиму, щоб лежали до весни

Корисні поради щодо збирання та зберігання яблук на зиму

Серпень — час збирання врожаю не тільки на городі, а й у саду. У цей час дозрівають деякі сорти яблук, які можна зберігати до весни. Однак потрібно правильно зібрати та підготувати фрукти до тривалого зберігання.

"Телеграф" розповість, як збирати яблука з дерева та як їх готувати до зберігання, щоб насолоджуватися свіжими фруктами всю зиму аж до весни.

Як збирати та готувати яблука до зберігання?

Одне з головних правил при збиранні яблук — це не трясти дерево, щоб фрукти не падали та не вдарялися об землю. Адже ушкоджені плоди не підійдуть для зберігання. Найкраще збирати яблука в суху погоду, чистими руками або в рукавичках і зривати прямо з дерева. Дуже важливо зривати яблука разом із плодоніжкою, так вони зберігатимуться довше, пише Express.

Яблука не можна мити перед тим, як відправляти на тривале зберігання

Після збирання плодів переберіть їх, найбільші та неушкоджені можна готувати до зберігання. У жодному разі не мийте яблука, щоб не змивати природну захисну оболонку на поверхні фруктів.

Перед тим, як відправляти яблука на зберігання, оберніть кожен фрукт у папір, наприклад, у стару газету, і складіть у дерев’яний або пластиковий ящик. Після цього можна відносити фрукти для зберігання. Найкраще для цього підійдуть темні прохолодні приміщення з високою вологістю (85-95%) та гарною вентиляцією.

Якщо все зробити правильно, яблука зберігатимуться свіжими і хрусткими до самої весни. А ви зможете навіть узимку насолоджуватися соковитими фруктами.

