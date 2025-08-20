Не потрібно трясти яблуню і мити фрукти: як правильно збирати яблука на зиму, щоб лежали до весни
Корисні поради щодо збирання та зберігання яблук на зиму
Серпень — час збирання врожаю не тільки на городі, а й у саду. У цей час дозрівають деякі сорти яблук, які можна зберігати до весни. Однак потрібно правильно зібрати та підготувати фрукти до тривалого зберігання.
"Телеграф" розповість, як збирати яблука з дерева та як їх готувати до зберігання, щоб насолоджуватися свіжими фруктами всю зиму аж до весни.
Як збирати та готувати яблука до зберігання?
Одне з головних правил при збиранні яблук — це не трясти дерево, щоб фрукти не падали та не вдарялися об землю. Адже ушкоджені плоди не підійдуть для зберігання. Найкраще збирати яблука в суху погоду, чистими руками або в рукавичках і зривати прямо з дерева. Дуже важливо зривати яблука разом із плодоніжкою, так вони зберігатимуться довше, пише Express.
Після збирання плодів переберіть їх, найбільші та неушкоджені можна готувати до зберігання. У жодному разі не мийте яблука, щоб не змивати природну захисну оболонку на поверхні фруктів.
Перед тим, як відправляти яблука на зберігання, оберніть кожен фрукт у папір, наприклад, у стару газету, і складіть у дерев’яний або пластиковий ящик. Після цього можна відносити фрукти для зберігання. Найкраще для цього підійдуть темні прохолодні приміщення з високою вологістю (85-95%) та гарною вентиляцією.
Якщо все зробити правильно, яблука зберігатимуться свіжими і хрусткими до самої весни. А ви зможете навіть узимку насолоджуватися соковитими фруктами.
