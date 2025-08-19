Якщо не подбати про це у серпні, троянди можуть не пережити зиму: що потрібно зробити вже зараз

Є одне завдання в саду, яке потрібно зробити в серпні, щоб підготувати троянди до осені та зими

Троянди — улюблені квіти багатьох квітникарів, проте вони вимагають постійної турботи та догляду. У серпні саме час зайнятися підготовкою кущів до осені та зими. Є одне важливе завдання, яке потрібно зробити у цей час.

"Телеграф" розповість, як продовжити цвітіння троянд цього сезону і одночасно підготувати кущі до зимівлі.

Що зробити з трояндами у серпні?

До серпня кущі троянд, які цвіли все літо, могли втомитися і виснажитися. Тому зараз ідеальний час, щоб зайнятися обрізанням кущів, пише Express.

Обрізка – дуже важливий захід у саду, він необхідний, щоб підтримувати кущі троянд у хорошому стані. Видалення старих пагонів, відцвілих гілок і пожовклих листків значно оздоровить рослину, покращить вентиляцію та стимулює зростання нових міцних пагонів.

Троянди у серпні потребують обрізки

Дуже важливо, щоб рослина направила енергію на формування нових яскравих квітів, а не на старе листя та гілки. Крім того, обрізка троянд може запобігти розвитку грибкових хвороб та інших інфекцій, що може зрештою погубити весь кущ троянд.

Обрізка троянд у серпні підготує рослину до осені та зими, вона стимулює ріст нових сильних пагонів, які витримують зниження температури та не замерзнуть узимку. Уважно огляньте свої троянди і обріжте найстаріші, найменш продуктивні стебла біля основи. Таким чином ви суттєво оздоровите кущі троянд.

