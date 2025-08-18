Рус

Рибалка похвалився рекордним уловом: де спіймав та як туди дістатися (фото, карта)

Марія Назарова
Короп важить понад 30 кг

Цими вихідними рибалці пощастило здобути великий улов. Окрім менших риб, він спіймав на спінінг коропа вагою понад 30 кг.

Свої "хвастики" модератор Facebook-спільноти "Рибалка IF.UA" Михайло Осійчук опублікував в соцмережі.

Як видно на фото, для риболовлі він спорудив агрегат з кількох спінінгів. Але все одне, скоріше за все, рибалці знадобився підсак, щоб витягти величезну здобич з води.

У коментарях Осійчук написав, де така чудова риболовля – це ставок біля села Прибилів Тлумацького району Івано-Франківської області. Щоб туди дістатися, за Тлумачем треба їхати як на Бортники, по правій стороні.

Риболовля ставок біля села Прибилів на Прикарпатті
Михайлу Осійчуку пощастило спімати велику рибу
Риболовля ставок біля села Прибилів в Івано-Франківській області
Українець спіймав багато риби у ставку, але частину випустив
Риболовля ставок біля села Прибилів на Івано-Франківщині
Короп, зловлений у ставку біля села Прибилів
Риболовля ставок біля села Прибилів на Прикарпатті
Найбільший короп з улову витягнув на понад 30 кг

У водоймі водиться короп, карась та плотва. Площа ставка становить 6.9 Га. Рибалити можна цілодобово. За повну добу доведеться сплатити 200 грн, ціна за світлу пору доби становить 150 грн.

Водойма є досить популярною серед рибалок з різних міст України. Як пишуть у мережі, іноді там просто немає де стати. Тому спіймати варту уваги рибу не так просто, треба знати секрети.

Люди зазначають, що у вихідні риба там загодована, тому стає дуже перебірливою. Однак досвідченому рибалці Михайлові Осійчуку пощастило здобути величезну рибину.

Нагадаємо, великою може бути не тільки одна риба, а загалом весь улов — протягом двох днів родина рибалок зі Львова спіймала понад 120 кг риби. Випробовували себе та спорядження на озері для спортивної риболовлі Едельвейс в Івано-Франківській області.

