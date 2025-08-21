Чому не червоніють помідори на городі і як прискорити їхнє дозрівання: лайфхак для дачників

Ці поради допоможуть прискорити процес дозрівання помідорів на городі

Серпень – час дозрівання домашніх помідорів. Домашній урожай цих овочів точно кращий, ніж покупні, однак і попрацювати при їх вирощуванні також потрібно. Буває так, що помідори ростуть, формують плоди, але не поспішають червоніти та дозрівати, проте з цим можна боротися.

"Телеграф" розповість, чому помідори на городі не червоніють і як прискорити процес їхнього дозрівання.

Чому помідори не червоніють?

Багато городників стикалися з такою проблемою, як зелені помідори. Це коли плоди сформувалися, але не поспішають дозрівати та червоніти. Як стверджує авторка тік-ток акаунта "Василівна Олеся", є кілька причин, чому так відбувається.

За її словами, однією з причин того, що помідори не червоніють, є погода — ночі зараз стають прохолоднішими, сонячний день коротший. Відповідно, це впливає на дозрівання томатів.

Також серед причин, чому помідори не червоніють, — надлишок азоту в ґрунті і нестача фосфору та калію. Кущі помідор можуть нарощувати зелену масу, формувати зав’язі, але плоди не дозріватимуть. Крім того, уповільнює почервоніння помідорів фітофтора, що часто вражає помідори на городі.

Як прискорити дозрівання помідорів?

Перше, що радить зробити авторка відео, це зупинити ріст рослини помідорів вгору. Для цього потрібно зірвати точку росту — верхівку куща, а також обірвати зайві бічні пагони. Крім того, рекомендується зірвати і нижні листочки рослини.

Така "обрізка" куща стимулює рослину спрямовувати енергію не на ріст куща, а на дозрівання плодів. Крім того, після того, як ви зірвете зайве листя, у рослини покращиться вентиляція повітря і доступ сонячних променів, а це точно посприяє швидкому дозріванню томатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити, щоб цибуля не згнила. Не допускайте цієї поширеної помилки при збиранні цибулі.