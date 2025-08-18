Змусьте помідори червоніти: простий лайфхак, щоб томати наливалися і дозрівали скоріше

З цим лайфхаком ваші помідори почервоніють і дозріють швидше

Серпень — час коли помідори активно зав’язуються, наливаються та дозрівають. Однак буває так, що плоди не поспішають червоніти і дозрівати через ті чи інші причини. Вплинути цей процес можна з допомогою простого лайфхака.

"Телеграф" розповість, що потрібно зробити, щоб ваші томати дозрівали та червоніли швидше, а ви отримали добрий урожай.

Як змусити помідори червоніти?

Якщо ви помітили, що ваші помідори зав’язуються, але дуже повільно червоніють і дозрівають, можливо, потрібно їх трохи простимулювати, пише Express. Для цього використовується така процедура, як прищипування або іншими словами обрізування.

Прискорити дозрівання помідорів допоможе прищипування

Для цього потрібно уважно розглянути кущі помідорів та зірвати або зрізати верхівку рослини, на якій вже є зав’язані плоди. Таким прищипуванням ви зупините ріст рослини вгору і тоді вона направить свою енергію на дозрівання та почервоніння плодів.

Також експерти радять зрізати нижнє листя рослин томатів, щоб покращити вентиляцію та допуск сонячних променів до дозріваючих плодів. Точно так само рослина не витрачатиме енергію на листя, а пустить її в дозрівання плодів.

Крім того, слідкуйте за поливом грядки з помідорами – їх не потрібно сильно заливати, але й не допускайте пересихання. Також не зайвим буде ще один шар мульчі з органічних компонентів, це допоможе запобігти поширенню фітофтори та вершинної гнилі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрити огірки у серпні. Цей копійчаний засіб з аптеки врятує ваш урожай.