Наловили "монстрів" опівночі. Де в центрі України можна вдало порибалити (фото)

Тут водяться і товстолобики, і коропи

В Україні є чимало досить непоганих місць для рибалки. Одним з таких є ставок Олександрівка №3 в Кіровоградській області, де нещодавно чоловік піймав велику рибу.

Про це рибалка розповів у Facebook. За його словами, рибалив він з друзями протягом ночі і за цей період наловив чимало риби.

Чоловік опублікував фото, на яких видно, що було піймано "справжніх монстрів", адже вага товстолобиків була від 1,5 до 4,5 кг. Їх ловили на малину, мед та полуницю — Молітрікс. Всього було чотири вудочки, але найкращий кльов фіксували вже опівночі.

Саме тоді рибалки і піймали сім рибин загальною вагою майже 20 кг (19,7). Найбільша рибина важила 4,5 кг, а найменша 1,5 кг.

Зауважимо, що вартість рибалки на Олександрівці №3 500 грн з людини за добу. У коментарях чоловік додав, що з собою можна забирати коропа 5 кг, а товстолобика 10 кг. Тобто тут не обов'язково усю рибу випускати назад у водойму. У ставку водяться такі види риб: товстолобик, короп, білий амур, карась.

Для довідки

Товстолобик — це вид прісноводних риб. Поширений переважно у річках Європи та Малої Азії. Його ще називають "річковою коровою" через пристрасть до поїдання водоростей в великих кількостях. Завдяки цій же якості товстолобиком штучно зариблюють озера та ставки для їх очищення від зайвої зелені.

