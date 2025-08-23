Рыбак поймал четырех "монстров" в Днепропетровской области и показал их на фото

Такая рыба может достигать до 1 метра в длину и весить более 20 кг

Рыбалка в Кривом Роге на Днепропетровщине продолжает удивлять любителей активного отдыха на водоемах. Местный рыбак Антон Бондарчук поделился поразительным уловом: он поймал сразу 4 больших карпа, каждый из которых выглядел настоящим трофеем для любителей рыбалки.

Фото с места "охоты" мужчина опубликовал в Facebook-сообществе "Рыбалка Кривой Рог-Рыбалка в Кривом Роге". Подписал свой щедрый улов рыбак метко и коротко: "Немного взял".

Трофейный карп Антона Бондарчука

Чем известен карп

Карп обыкновенный (Cyprinus carpio) – одна из самых распространенных пресноводных промысловых рыб семейства карповых. Этот вид происходит из Азии, но благодаря интродукции и натурализации распространен во многих водоемах Европы, включая Украину.

Зеркальный карп, часто встречающийся в наших водоемах, может достигать до 1 метра в длину и весить более 20 кг. Самые крупные зафиксированные особи мира достигали более 45 кг, а гигантские виды в Юго-Восточной Азии могут достигать и более 120 кг. Тело карпа толстое с широкой спиной, плавники варьируют от светло-коричневого и красного до черного, а чешуя бывает разных размеров. Некоторые формы частично покрыты чешуей (зеркальный карп), а иногда встречаются полностью без чешуи.

Карп

Карп близок к золотой рыбке (Carassius auratus) и может образовывать с ней гибриды. В Украине разводят украинский чешуйчатый и рамчатый карпы, а внутри этих пород выделяют несколько типов: нивковский и любинский. Кстати, для ловли карпа часто используют бойлы – вареные ароматные шарики, которые хорошо подходят как насадка.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что, по словам профессиональных рыбаков, ключ к удачному улову — правильная наживка. Так что одним из самых действенных вариантов для карпа является горох.