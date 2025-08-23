У боротьбі за квиток: мем та прості поради, як купити місце в потязі в Україні

Є кілька "лайфхаків", як полегшити процес покупки

Придбання квитків на потяги "Укрзалізниці" продовжує залишатися серйозним викликом для українських пасажирів, особливо на популярні напрямки. Кожен, хто намагався купити квиток о 08:00, добре знає, наскільки швидко розкуповуються місця та як легко опинитися без квитка.

Такий допис опублікувала Любов Колесник у Facebook. Даний мем демонструє момент із серіалу "Теорія великого вибуху", на якому напис наголошує: "Коли о 8 ранку намагаєшся купити квиток на "Укрзалізницю"".

Ролик у гумористичній формі висміює труднощі, з якими стикаються пасажири: у моменти відкриття продажу квитків система часто перевантажується, а бажані місця розкуповуються за лічені хвилини.

Мандрівники, які регулярно подорожують, відзначають, що придбання квитків стає справжнім квестом, особливо для тих, хто планує поїздки кілька разів на місяць. Авторка допису розповіла, що при щільному графіку подорожей 2025 року організація поїздок потребує значних зусиль і викликає серйозний стрес.

Як полегшити процес покупки

Придбання квитків в УЗ

Щоб уникнути проблем із придбанням квитків, "Укрзалізниця" пропонує сучасні цифрові сервіси. Один із таких — послуга "Автовикуп" або моніторинг квитків. Пасажир вибирає тип вагона, місце та купе, після чого система автоматично купує квиток відповідно до заданих параметрів. Оплата здійснюється з банківської картки автоматично, а для авторизації використовується "Дія.Підпис". Такий метод дозволяє заздалегідь забезпечити собі місце без необхідності постійно оновлювати сайт у моменти відкриття продажу.

Ще один зручний інструмент — групове замовлення квитків. Якщо група налічує щонайменше 10 осіб, можна оформити замовлення онлайн через сайт УЗ. У заявці потрібно вказати дані відповідальної особи, маршрут, дату поїздки, тип вагона та кількість пасажирів. Такий спосіб особливо корисний для шкільних екскурсій, корпоративних поїздок або подорожей великими компаніями друзів.

Новачки в подорожах потягом можуть зіштовхнутися з труднощами через високу конкуренцію за місця та обмеженість системи продажу квитків. Досвідчені мандрівники радять використовувати сучасні сервіси "Укрзалізниці", налаштовувати оповіщення про наявність місць і, за можливості, планувати поїздки заздалегідь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські пасажири все ще зіштовхуються з труднощами при придбанні квитків через високий попит. В "Укрзалізниці" надали кілька корисних порад для спрощення процесу.