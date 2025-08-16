Як купити квиток на поїзд. В "Укрзалізниці" дали важливі поради

Розповіли про внутрішнє і міжнародні сполучення

Українці продовжують стикатись з проблемами під час покупок квитків через підвищений попит. В "Укрзалізниці" дали кілька порад щодо цього.

Як зазначили в пресслужбі, наразі піковий період перевезень не спадає і скільки він триватиме складно прогнозувати. Однак кілька важливих уточнень полегшать придбання квитків.

Внутрішнє сполучення

Продаж квитків на поїзди по території України стартує щодня о 08:00. Придбати квиток можна максимум за 20 діб до дати відправлення. Але і тут є кілька винятків, адже на ряд напрямків продаж відкривають о 8 ранку за 10 діб, зокрема:

Павлоградський,

Херсонський,

Миколаївський,

частково Краматорський,

Сумський,

Чернігівський.

Це ж стосується і квитків на електропоїзди та дизель-поїзди категорії "Регіональний поїзд". Йдеться про рейси, які мають номери 800-899. Квитки на приміські поїзди починають продавати у день відправлення у касах вокзалів.

Міжнародне сполучення

На польський напрямок — Перемишль, Хелм, Варшава — квитки починають продавати з 09:00 за 20 днів до відправлення. А от квитки у Модову, Словаччину, Австрію та Угорщину продають з 08:00 ранку за 20 діб.

В УЗ наголошують, що ці продажі стартують на порталі чи у застосунку одночасно. Якщо ж пасажиру не вдалось купити квиток одразу, слід скористатись функцією відстежувати квиток або автовикуп.

"Завдяки автовикупу ви можете вказати бажану полицю і кількість місць. Під'єднайте картку до застосунку і система купить квиток, як тільки він стане доступним. Радимо не встановлювати багато фільтрів під час налаштування автовикупу — це збільшить шанси на придбання квитків", — додали в УЗ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець показав жахливі умови у вагоні першого класу та нарвався на ображену відповідь УЗ.