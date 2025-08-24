Що не зробиш, аби тебе не чіпали: чоловік прогулювався пляжем Одеси в несподіваному образі (відео)

Чоловікові вдалось розвеселити відпочивальників

На одному з пляжів Одеси відпочивальники стали свідками незвичної сцени. Там побачили чоловіка, який прогулювався берегом у жіночному купальнику.

На відео у публікації у соціальній мережі Facebook можна побачити чоловіка, який "пливе" по берегу Чорного моря. Його хода та статура явно видавали чоловіка, однак на ньому був яскравий жіночний купальник.

Випадок одразу потрапив до соцмереж і швидко став приводом для жартів та обговорень. Автор відеоролика теж написав жартівливий коментар — "коли дуже хотілось на море, але боявся ТЦК".

На пляжах Одеси часто відбувається щось смішне і місцями несподіване. Нещодавно знайшлось відео, де українець виконав незвичну руханку на пляжі в Одесі та став зіркою соціальних мереж. Відео можна подивитись у Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі відпочивальники вирішили влаштувати безпечне і власне "море" просто біля моря в Одесі. Що зробили батьки для своїх дітей, можна побачити на відео в одному з місцевих каналів в Telegram.