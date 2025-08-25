Здесь собирались длинные очереди, а теперь на балконе проросли деревья: чем знаменит дом Горнштейна в Днепре

В центре Днепра разрушается старинный дом

На улице Чапленко в Днепре есть старинное здание, которое многие горожане знали сначала как место, где можно было купить заморские специи, а потом самые вкусные бублики. Теперь дом Горнштейна обращает на себя внимание тем, что в нем выбиты окна, заколочены двери, а на балконах поросли деревья.

Дом Горнштейна построили в 1890-х годах. Его владельцем был состоятельный еврейский предприниматель Горнштейн. На первом этаже здания находились магазины и лавки. Второй этаж сдавался постояльцам как меблированные комнаты, а на третьем жила семья хозяина.

"Бакалейная и табачная" лавка на первом этаже дома Горнштейна пользовалась огромной популярностью. Здесь продавали редкие специи, чай и табак, привезенные из Индии. В лавке работал индус по имени Раджан, компаньон Горнштейна. Его загадочная внешность, рассказы о далеких странах и умение гадать по руке привлекали множество покупателей. За экзотическими товарами сюда съезжался весь Екатеринослав.

Дом Горштейна в 2022 году. Фото: Jenya Travels

После революции 1917 года Горнштейн с семьей уехал из страны. Здание превратили в коммунальное жилье. Но и тогда дом не потерял своей популярности. Вместо магазина со специями и табаком открылась "Бубличная". Сюда приходили за ароматными бубликами, которые считались одними из лучших в городе. Здесь же продавали и баранки — лакомство, за которым выстраивались длинные очереди. Иногда баранки с маком или тмином удавалось достать только "из-под полы", и стоили они чуть дороже обычного.

В начале 2000-х магазин закрылся, жильцы дома разъехались, а здание планировали реставрировать. Но работы так и не довели до конца. Сегодня дом Горнштейна находится в плачевном состоянии.