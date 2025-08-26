Рус

Своя навігація? Як лелеки знаходять шлях до Африки та чому не залишаються там

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
577
Pixabay Новина оновлена 26 серпня 2025, 18:52

В Африці лелеки не виводять пташенят

Молоді птахи орієнтуються в польоті, керуючись інстинктом, за зорями та магнітним полем нашої планети. До того ж вони летять у зграях разом з більш досвідченими лелеками. В Африці вони не будують гнізд та не виводять пташенят.

Про це "Телеграфу" розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.

Детальніше читайте в матеріалі: "Відлітають у вирій лелеки: чому Грицик та Одарка відпустили своїх дітей самих"

"Шлях у теплі краї в них у генах. Це інстинкт. До того ж вони летять у зграях з дорослими чужими лелеками. А орієнтуються за сонцем і зорями, магнітним полем Землі, рельєфом місцевості (річки, гори)", – розповів зоолог.

Маршрут лелек на світовій мапі
Маршрут лелек на світовій мапі

За його словами, лелеки не гніздяться в Африці, тому що не виводять там потомства.

"Тамтешній посушливий клімат, дефіцит води та їжі не сприяють вирощуванню пташенят. До того ж збудувати гніздо справа непроста. Тож навіщо витрачати енергію? Легше ж на дереві пересидіти", – пояснив Подобайло.

Нагадаємо, щороку з настанням осені в Україні можна спостерігати дивовижне природне явище — відліт лелек на південь у теплі краї. Ці величні птахи вирушають у довгу і небезпечну мандрівку, залишаючи рідні ліси та поля заради зимівлі. Зоолог розповів, куди саме летять лелеки.

Теги:
#Мапа #Африка #Птахи #Політ #Переліт #Перелітні птахи #Лелеки