Своя навігація? Як лелеки знаходять шлях до Африки та чому не залишаються там

В Африці лелеки не виводять пташенят

Молоді птахи орієнтуються в польоті, керуючись інстинктом, за зорями та магнітним полем нашої планети. До того ж вони летять у зграях разом з більш досвідченими лелеками. В Африці вони не будують гнізд та не виводять пташенят.

Про це "Телеграфу" розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.

"Шлях у теплі краї в них у генах. Це інстинкт. До того ж вони летять у зграях з дорослими чужими лелеками. А орієнтуються за сонцем і зорями, магнітним полем Землі, рельєфом місцевості (річки, гори)", – розповів зоолог.

Маршрут лелек на світовій мапі

За його словами, лелеки не гніздяться в Африці, тому що не виводять там потомства.

"Тамтешній посушливий клімат, дефіцит води та їжі не сприяють вирощуванню пташенят. До того ж збудувати гніздо справа непроста. Тож навіщо витрачати енергію? Легше ж на дереві пересидіти", – пояснив Подобайло.

