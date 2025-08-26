Своя навигация? Как аисты находят путь в Африку и почему не остаются там

В Африке аисты не выводят птенцов

Молодые птицы ориентируются в полете, руководствуясь инстинктом, звездами и магнитным полем нашей планеты. К тому же они улетают в стаях вместе с более опытными аистами. В Африке они не строят гнезд и не выводят птенцов.

Об этом рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат биологических наук, по совместительству ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло.

"Путь в теплые края у них в генах. Это инстинкт. К тому же они летят в стаях со взрослыми чужими аистами. А ориентируются по солнцу и звездам, магнитному полю Земли, рельефу местности (реки, горы)", — рассказал зоолог.

Маршрут аистов на мировой карте

По его словам, аисты не гнездятся в Африке, потому что не выводят там потомства.

"Здешний засушливый климат, дефицит воды и пищи не способствуют выращиванию птенцов. К тому же построить гнездо дело непростое. Зачем тратить энергию? Легче же на дереве пересидеть", — пояснил Подобайло.

Напомним, каждый год с наступлением осени в Украине можно наблюдать удивительное природное явление — отлет аистов на юг в теплые края. Эти величественные птицы отправляются в долгое и опасное путешествие, оставляя родные леса и поля ради зимовки. Зоолог рассказал, куда именно летят аисты.