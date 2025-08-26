На обід у лелек — курчата? Експерт розповів, чи варто боятися за своє господарство

Експерт розвіяв популярну теорію серед селян

У природі лелеки здебільшого харчуються жабами, рибою, комахами та дрібними гризунами. Водночас серед селян існує думка, що птахи можуть полювати й на домашню птицю, зокрема на курчат. Чи справді це так?

На це запитання "Телеграфу" розповів доцент кафедри екології та зоології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, кандидат біологічних наук Анатолій Подобайло в матеріалі "Відлітають у вирій лелеки: чому Грицик та Одарка відпустили своїх дітей самих".

Він пояснив: у реабілітаційних центрах лелек зазвичай підгодовують відходами виробництва, які постачають інкубатори або птахоферми. Саме так, за словами експерта, відбувається і з парою лелек Грициком та Одаркою. Для них харчування організовують штучно, аби птахи мали достатньо їжі та не шукали її на подвір'ях селян.

Проте Подобайло визнав: теоретично лелека міг би схопити курча, якби трапилася нагода. Але за багато років спостережень він особисто цього не бачив, і скарг від місцевих жителів також не надходило. Натомість, у дикій природі, за межами підгодівлі, харчові звички птахів можуть варіюватися.

"Звісно, Одарка чи Грицик могли б схопити й курча на обід. Але ми такого не спостерігали, а селяни не скаржились. Втім, за інших буслів з Національного парку (а в нас 80 їхніх гнізд) ручатися не буду", — зазначив кандидат біологічних наук.

Раніше "Телеграф" публікував мапу маршруту лелек, які відлітають у теплі краї з України. Експерт Анатолій Подобайло наголосив, що міграція лелек є дуже тривалою та ризикованою подорожжю, яка може розтягнутися більш ніж на місяць.