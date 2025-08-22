Плоди не тріскаються і радують солодким смаком: в Україні є сорт помідорів, який не хворіє (відео)

Цей ранній сорт томатів цінують за високу врожайність

Помідори — один із найулюбленіших овочів на городі. Але, щоб урожай радував якісними плодами, важливо враховувати сорт рослин, особливості розвитку, догляд та стійкість до хвороб. Одним із найнадійніших у цьому плані вважають сорт Брісколіно Ф1.

Ці помідори радують солодким смаком та високою врожайністю. Про це повідомила користувач Tik-Tok Вікторія Ільницька.

Який сорт помідорів стійкий до хвороб

За помідорами, щоб вони порадували якісним урожаєм, необхідно правильно та своєчасно доглядати, бо плоди та рослини часто піддаються різним хворобам. Щобільше, не всі сорти вирізняються високою врожайністю.

Який сорт помідорів стійкий до хвороб, Фото: Freepik

Проте українцям наполегливо рекомендують посадити сорт помідорів Брісколіно Ф1, бо, за словами жінки, такі томати не лише легко переносять зміни температури, а й не хворіють.

Сорт Брісколіно F1 є дуже раннім і цінують його не лише за насичено-червоний колір та солодкий смак, а за те, що плоди не тріскаються та радують великою кількістю врожаю навіть за нестабільних погодних умов.

Відомо, що цей сорт помідорів стійкий, зокрема, до таких хвороб як альтернаріоз та бактеріоз, і вважається одним із найкращих для консервування.

