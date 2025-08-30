Ви ще можете встигнути відпочити на морі в Одесі за копійки - але є неприємний бонус (фото)

Вигляд помешкання — не для слабкодухих

В Одесі виставили в оренду кімнати у приватному домоволодінні на Черемушках. Попри активну рекламу, фото помешкання демонструють занедбаний стан та відсутність належних умов для проживання.

Таке оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Житло розташоване біля Малиновського ринку з хорошою транспортною розв’язкою: вікна виходять прямо на зупинку маршруток, що ведуть до різних районів міста.

Господар пропонує подобову оренду кімнат та квартир у старому будинку, запевняючи, що є паркування для авто й навіть електромобілів. Приймають орендарів будь-яких категорій — від одинаків до сімей із дітьми та домашніми тваринами. До моря, за словами власника, можна дістатися за пів години маршруткою.

За це житло просять 150 грн за добу. Втім, як зазначено в оголошенні, ціна договірна.

Однак стан житла, який можна спостерігати на фотографіях, викликає серйозні запитання. Кухня виглядає вкрай неохайною: підлога та поверхні — брудні й зношені, фарба на стінах місцями облуплена, а кухонний фартух викладений застарілою плиткою з квітковим візерунком. У кімнаті видно сміттєве відро та віник, що лише підкреслює безлад.

Ванна кімната є показовою щодо антисанітарії: унітаз вкритий іржею, плитка має брудний вигляд, а сантехніка — вкрай стара.

В Одесі задешево здають подобово житло

Житлові кімнати також не справляють позитивного враження. Меблі радянського зразка — шафи, дивани та ліжка — давно втратили вигляд, тканина на диванах та покривала на ліжках — забруднені та вицвілі. На фото видно плями й загальний безлад: речі розкидані хаотично, що створює враження запущеного простору.

Хоча в оголошенні вказано чимало "переваг" – від Wi-Fi до наявності дитячого ліжечка та паркомісця – реальний стан квартири свідчить про те, що помешкання давно не прибиралося й не ремонтувалося. Воно потребує серйозних зусиль і капітального оновлення, аби стати придатним для комфортного проживання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одна з відпочивальниць поділилася відео орендованого будиночка в Одесі. За її словами, вартість становила 150 доларів (приблизно 6 200 грн), однак жінка не уточнила, чи це плата за добу, чи за увесь період проживання. Хай там як, житло виглядає жахливо.