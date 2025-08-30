Вы еще можете успеть отдохнуть на море в Одессе за копейки – но есть неприятный бонус (фото)

Вид помещения — не для слабонервных

В Одессе выставили в аренду комнаты в частном домовладении Черемушках. Несмотря на активную рекламу, фото помещения демонстрируют запущенное состояние и отсутствие условий для проживания.

Такое объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Жилье расположено у Малиновского рынка с хорошей транспортной развязкой: окна выходят прямо на остановку маршруток, ведущих в разные районы города.

Хозяин предлагает посуточную аренду комнат и квартир в старом доме, уверяя, что есть парковка для авто и даже электромобилей. Принимают арендаторов любых категорий – от одиночек до семей с детьми и домашними животными. До моря, по словам владельца, можно добраться через полчаса маршруткой.

За это жилье просят 150 грн в сутки. Впрочем, как отмечено в объявлении, цена договорная.

Однако состояние жилья, которое можно наблюдать на фотографиях, вызывает серьезные вопросы. Кухня выглядит крайне неопрятной: пол и поверхности — грязные и изношенные, краска на стенах местами облуплена, а кухонный передник выложен устаревшей плиткой с цветочным узором. В комнате видно мусорное ведро и веник, только подчеркивающий беспорядок.

Ванная комната является показательной в отношении антисанитарии: унитаз покрыт ржавчиной, плитка имеет грязный вид, а сантехника — крайне старая.

В Одессе посуточно сдают посуточно жилье

Жилые комнаты тоже не производят положительного впечатления. Мебель советского образца — шкафы, диваны и кровати — давно потеряла вид, ткань на диванах и покрывала на кроватях — загрязненная и выцветшая. На фото видны пятна и общий беспорядок: вещи разбросаны хаотично, что создает впечатление запущенного пространства.

В Одессе посуточно сдают посуточно жилье

В Одессе посуточно сдают посуточно жилье

Хотя в объявлении указано немало "преимуществ" – от Wi-Fi до наличия детской кроватки и паркоместа – реальное состояние квартиры свидетельствует о том, что жилье давно не убиралось и не ремонтировалось. Оно нуждается в серьезных усилиях и капитальном обновлении, чтобы стать пригодным для комфортного проживания.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одна из отдыхающих поделилась видео с арендованного домика в Одессе. По ее словам, стоимость составляла 150 долларов (примерно 6 200 грн), однако женщина не уточнила, это плата за сутки или за весь период проживания. Как бы там ни было, жилье выглядит ужасно.