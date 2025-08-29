Навіть дивитися страшно. В Одесі майже задарма пропонують житло для негидливих (фото)

Варіант супер бюджентний, але суворий

Оренда квартир в Одесі особливо актуальна влітку, коли люди їдуть на море. Здають як комфортабельне житло, так і бюджетні варіанти — проте інколи "рівень комфорту" просто шокує.

Пропозицію оренди кімнат чи "частин кімнат" розміщено на одному з популярних сайтів купівлі-продажу. Житло виглядає відверто занедбаним та брудним. Радянські меблі, які до того ж в дуже поганому стані.

Радянські меблі з перекошеними дверцятами

У будинку — перегородки (здається, з гіпсокартону), старий лінолеум, тісна кухня та дивний санвузол. Проте все це — дрібниці у порівнянні зі "спальнею": старий диван біля якого "килим" — брудні частини від м'яких меблів. На тумбочці поруч видно пил та бруд.

Санвузол дивний

Кухня мікроскопічна

Але найжахливіше - спальне місце

Єдина "перевага" житла — ціна. Власники просять за проживання "у небагатому приватному будинку" 150 гривень з людини на добу.

Будинок розташований біля Малиновського ринку. В оголошенні вказано, що до моря на маршрутці їхати цілих пів години. Тобто щодня по годині треба буде труситися у задушливому транспорті.

Як розповідав "Телеграф", українка показала відео будиночка в Одесі за 150 доларів. Це — тісна захаращена кімнатка.