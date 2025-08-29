Навіть дивитися страшно. В Одесі майже задарма пропонують житло для негидливих (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Варіант супер бюджентний, але суворий
Оренда квартир в Одесі особливо актуальна влітку, коли люди їдуть на море. Здають як комфортабельне житло, так і бюджетні варіанти — проте інколи "рівень комфорту" просто шокує.
Пропозицію оренди кімнат чи "частин кімнат" розміщено на одному з популярних сайтів купівлі-продажу. Житло виглядає відверто занедбаним та брудним. Радянські меблі, які до того ж в дуже поганому стані.
У будинку — перегородки (здається, з гіпсокартону), старий лінолеум, тісна кухня та дивний санвузол. Проте все це — дрібниці у порівнянні зі "спальнею": старий диван біля якого "килим" — брудні частини від м'яких меблів. На тумбочці поруч видно пил та бруд.
Єдина "перевага" житла — ціна. Власники просять за проживання "у небагатому приватному будинку" 150 гривень з людини на добу.
Будинок розташований біля Малиновського ринку. В оголошенні вказано, що до моря на маршрутці їхати цілих пів години. Тобто щодня по годині треба буде труситися у задушливому транспорті.
Як розповідав "Телеграф", українка показала відео будиночка в Одесі за 150 доларів. Це — тісна захаращена кімнатка.