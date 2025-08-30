Папуга з Дніпра "видав базу" про Путіна та розвеселив українців після важкої ночі (відео)

Українці палко підтримують пташку

Папуга у Дніпрі висловив думки українців після чергового удару росіян по мирних містах в ніч на суботу, 30 серпня. Пташка висловилася про главу Росії Володимира Путіна, який ухвалює рішення про обстріли України.

Відео дніпровського папужки опублікував Telegram-канал "Дніпро оперативний". Хвилястий папуга каже — "Путін пі**рас".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Українці активно погоджуються з папужкою

Після чергової важкої для нашої країни ночі, коли у багатьох містах через російський обстріл лунали вибухи, важко не погодитися з пташкою. У коментарях до відео українці підтримують папужку. Дехто навіть після цих кадрів ухвалив рішення поселити таку пташку у себе вдома. Ось деякі з коментарів:

Ха, папуга прямо в точку! Не часто зустрінеш таких відвертих ораторів

Папуга красавчик, видав базу

Була в роздумах чи не придбати папугу, після такого відео біжу в зоомагазин

Що відомо про нічну атаку

Минулої ночі ворог обстріляв кількома типами ракет Дніпро та Павлоград. Ворог запускав по містах балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Калібр" та "Іскандер-К". В Дніпрі лунали потужні вибухи. Під ударом були й інші міста України. У Запоріжжі пролунало понад 10 вибухів, є загиблий. 25 людей отримали поранення.

