Рус

Папуга з Дніпра "видав базу" про Путіна та розвеселив українців після важкої ночі (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Навіть птахи розуміють сутність очільника Кремля
Навіть птахи розуміють сутність очільника Кремля. Фото Колаж "Телеграф"

Українці палко підтримують пташку

Папуга у Дніпрі висловив думки українців після чергового удару росіян по мирних містах в ніч на суботу, 30 серпня. Пташка висловилася про главу Росії Володимира Путіна, який ухвалює рішення про обстріли України.

Відео дніпровського папужки опублікував Telegram-канал "Дніпро оперативний". Хвилястий папуга каже — "Путін пі**рас".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Українці активно погоджуються з папужкою

Після чергової важкої для нашої країни ночі, коли у багатьох містах через російський обстріл лунали вибухи, важко не погодитися з пташкою. У коментарях до відео українці підтримують папужку. Дехто навіть після цих кадрів ухвалив рішення поселити таку пташку у себе вдома. Ось деякі з коментарів:

  • Ха, папуга прямо в точку! Не часто зустрінеш таких відвертих ораторів
  • Папуга красавчик, видав базу
  • Була в роздумах чи не придбати папугу, після такого відео біжу в зоомагазин

Що відомо про нічну атаку

Минулої ночі ворог обстріляв кількома типами ракет Дніпро та Павлоград. Ворог запускав по містах балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Калібр" та "Іскандер-К". В Дніпрі лунали потужні вибухи. Під ударом були й інші міста України. У Запоріжжі пролунало понад 10 вибухів, є загиблий. 25 людей отримали поранення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають папугу патріотичних кольорів майже за 100 тисяч гривень. Синьо-жовтий ара (Ara ararauna) виглядає приголомшливо.

Теги:
#Дніпро #Відео #Папуга #Обстріли