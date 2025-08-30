Укр

Попугай из Днепра "выдал базу" о Путине и развеселил украинцев после тяжелой ночи (видео)

Елена Руденко
Читати українською
Даже птицы понимают сущность главы Кремля
Даже птицы понимают сущность главы Кремля. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинцы горячо поддерживают птицу

Попугай в Днепре выразил мысли украинцев после очередного удара россиян по мирным городам в ночь на субботу, 30 августа. Птичка высказалась о главе России Владимире Путине, который принимает решения об обстрелах Украины.

Видео днепровского попугайчика опубликовал Telegram-канал "Дніпро оперативний". Волнистый попугай говорит — "Путин пи**рас".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Украинцы активно соглашаются с попугайчиком

После очередной тяжелой для нашей страны ночи, когда во многих городах из-за российского обстрела гремели взрывы, трудно не согласиться с птичкой. В комментариях к видео украинцы поддерживают попугайчика. Некоторые даже после этих кадров приняли решение поселить такую птицу у себя дома. Вот некоторые из комментариев:

  • Ха, попугай прямо в точку! Нечасто встретишь таких откровенных ораторов
  • Попугай красавчик, выдал базу
  • Была в раздумьях не приобрести ли попугая, после такого видео бегу в зоомагазин

Что известно о ночной атаке

Минувшей ночью враг обстрелял несколькими типами ракет Днепр и Павлоград. Враг запускал по городам баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер-К". В Днепре прогремели мощные взрывы. Под ударом находились и другие города Украины. В Запорожье раздалось более 10 взрывов, есть погибший. 25 человек получили ранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают попугая патриотических цветов почти за 100 тысяч гривен. Сине-желтый ара (Ara ararauna) смотрится потрясающе.

