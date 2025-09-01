З Днем знань, батьки! Привітання у віршах і прозі з 1 вересня для мами й тата

Привітайте з Днем знань батьків

Традиційно День знань асоціюється з учнями, вчителями, букетами і канцелярією. Однак важливо не забувати, що це свято і для батьків. Саме вони проходять поруч зі своїми дітками весь освітній шлях. Вони допомагають з домашнім завданням, хвилюються перед контрольними і виступами і радіють кожному досягненню.

Привітання з 1 вересня для мами й тата — це спосіб підтримати їх і надихнути на любов і терпіння. Для них цей день — нагадування, що їхня дитина робить кроки в майбутнє, а вони завжди залишаються надійним тилом.

Привітання у прозі для батьків з Днем знань

Дорогі батьки! Вітаю вас із Днем знань! Це свято вашої любові, турботи й віри в дитину. Нехай навчальний рік принесе вам гордість за маленькі й великі перемоги ваших дітей, а ваші серця завжди зігріває радість від того, що ви виростили справжніх розумників і мрійників.

***

Любі мами й тати! 1 вересня — це ще й ваше свято. Адже саме ви щоранку надихаєте своїх дітей і допомагаєте долати всі труднощі шкільних років. Нехай цей день дарує вам усмішки, спокій і впевненість, що ваші старання перетворюються на майбутні здобутки дітей.

Фото: Згенеровано ШІ, Телеграф

***

Дорогі батьки! Нехай перший дзвоник стане для вас символом нових звершень вашої дитини. Бажаю вам терпіння, мудрості й радості спостерігати, як діти зростають, навчаються та стають тими, ким ви завжди мріяли їх бачити.

***

Шановні батьки! 1 вересня — це свято родини, адже за кожним учнем стоїть ваша турбота, сила і віра. Нехай ваші діти радують вас досягненнями, а навчальний рік принесе багато приємних відкриттів і гордих усмішок.

***

Дорогі батьки! Ви — справжні герої цього дня, бо саме завдяки вашій підтримці дитина сміливо крокує у світ знань. Нехай цей навчальний рік подарує вам спокій, гармонію й безліч приводів пишатися своїми дітьми.

Привітання у віршах батькам з 1 вересня

Ви — ті, хто поруч завжди йде,

Хто вчить любити і росте.

Сьогодні, батьки, вас вітаю щиро,

Хай діти приносять радість і віру.

***

1 вересня — день знань і світла,

Нехай у серці буде тепло й чисто.

Для вас це свято — гордість нова,

Бо ваша дитина у світ пізнання йде знову.

***

Мами й тати, дякуєм вам,

За щирі серця і турботу щодня.

Хай діти у школі лише процвітають,

А ви — їхні крила, що завжди тримають.

***

Батьки, ви — опора і світла рука,

Що вчить і тримає дитину щодня.

Нехай цей дзвоник новий рік відкриває,

А вам — лише радості в серце вливає.

Раніше "Телеграф" ділився листівками з першим днем осені. Ми зібрали для вас найкрасивіші привітання у картинках.