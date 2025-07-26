Не відкладайте збирання картоплі. Коли краще викопувати бульби, щоб не згнили

Якщо ви пропустите момент, він згниє і покриється білими плямами

Визначити час збирання врожаю більшості культур нескладно. Але ось фаворит колорадського жука — картопля — росте під землею весь сезон, тому зрозуміти, коли настав час викопувати бульби, не так вже й просто.

Картопля зазвичай починає цвісти приблизно через 7 тижнів після посадки, ще кілька тижнів потрібно почекати після появи квітів. У цей час з’являється перша, молода картопля, а потім вона дозріває.

Залежить від сорту картоплі

Терміни збирання різних сортів картоплі сильно різняться, пише actualno. Наприклад, Норланд належить до ранньостиглих сортів, інші — до середньостиглих (наприклад, Кеннебек), а треті — до пізньостиглих.

Порада: записуйте, коли ви посадили кожен сорт картоплі. Потім слідкуйте за календарем, а також за будь-якими фізичними ознаками, які може проявляти ваша рослина. Якщо тримати картоплю в землі надто довго, вона може згнити, прорости або вкритися білими плямами.

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Ознаки того, що картопля дозріла

Листя — найпомітніша і найнадійніша ознака. З плином сезону листя картоплі починає жовтіти і буріти, а потім в’яне і гине. Загальний вид листя допоможе вам при збиранні врожаю: як тільки воно почне ставати коричневим, спостерігайте протягом декількох тижнів, поки листки повністю не помруть і не пожовтіють. Навіть у цей момент бульби все ще зростають під землею.

Також ви можете викопати кілька бульб і оцінити їх шкірку. Якщо вона вже не тонка, а виглядає товстішою і жорсткішою, можна викопувати. Крім того, стежте за погодою. Якщо випадає багато опадів і картопля гине, подумайте про те, щоб почати збирання раніше. Стигла картопля може згнити, якщо грунт занадто вологий.

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