Как не купить "химическую бомбу" вместо картошки. Обращайте внимание на несколько признаков

Лучше всего покупать у проверенных фермеров

Картошка – один из основных продуктов на столах украинцев. Часто ее выращивают самостоятельно, но многие покупают на рынках и в магазинах.

"Телеграф" рассказывает, как выбирать картофель, чтобы он принес только пользу и удовольствие. Дело в том, что корнеплоды, выращенные с использованием чрезмерного количества химикатов, в частности, нитратных удобрений и пестицидов, могут нанести вред.

Картофель, выращенный с использованием чрезмерного количества химикатов — вреден

Наибольшая опасность заключается в чрезмерном содержании нитратов (соединения азота, используемых в качестве удобрений). Они накапливаются в корнеплоде, а попадая в организм человека могут превращаться в нитриты. Нитриты токсичны и могут нарушать транспортировку кислорода в крови, что особенно опасно для детей.

"Химический" картофель часто бывает идеальным на вид. Фото freepik

Кроме того, для защиты картошки от вредителей и болезней фермеры применяют пестициды. Остатки химикатов могут оседать на кожуре и даже тщательное мытье не избавляет от них полностью. Длительное употребление такого картофеля может отрицательно повлиять на нервную и иммунную системы, а также привести к аллергическим реакциям.

И еще один момент – "химическая" картошка часто имеет меньшую пищевую ценность. Несмотря на идеальный вид, в ней снижено содержание витаминов и минералов.

Как выбрать качественный картофель

К сожалению, "на глаз" понять, что картошку выращивали с использованием избыточного количества химикатов, очень тяжело. Однако есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание.

Такие корнеплоды могут иметь необычный, химический запах или вкус. Но это не всегда легко ощутить.

Также должен насторожить необычный внешний вид. Картофель, выращенный с чрезмерным использованием удобрений, может выглядеть идеально, быть аномально большим и иметь идеально гладкую кожуру. Также картошка с избыточным содержанием химикатов может быстрее темнеть после чистки и становиться мягкой.

Еще один признак, что перед вами картофель, который лучше не есть – отсутствие естественных повреждений. Обычно на клубнях часто присутствуют мелкие следы от насекомых или других природных вредителей. Если картофель идеальный – это может свидетельствовать об активном использовании пестицидов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как понять, что пришло время копать картошку. Перед тем, как приступить к уборке урожая, нужно убедиться, что она созрела.