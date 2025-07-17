Народився в Донецьку, але став путіністом: помер відомий режисер, який зняв фільм "Майстер і Маргарита"
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Російському режисеру було 70 років
Сьогодні, 17 липня, стало відомо про смерть російського режисера українського походження Юрія Кари. Життя продюсера обірвалося внаслідок інфаркту. Навесні чоловік переніс сердечний приступ. Мешкав він у Ялті.
Про його смерть повідомила російська журналістка Наталія Боброва. Він був режисером кількох епізодів "Єралашу", фільму "Майстер і Маргарита" і підтримував анексію Криму Росією.
За даними пропагандистського Телеграм-каналу SHOT, путініст мав слабке серце. Він переніс два інфаркти — кілька років тому і в лютому цього року. Тіла Юрія зараз у морзі Ялти, родичі режисера будуть транспортувати його до Москви.
Що відомо про Юрія Кару
Народився Юрій Кара 12 липня 1954 року в місті Сталіно Української РСР (нині Донецьк). Середню освіту здобував у рідному місті, а в 1972 році вступив до Московського інституту сталі і сплавів на фізико-хімічний факультет. Ще одну вищу освіту Кара отримав у ВДІКу, де успіх йому принесла дипломна робота — фільм "Завтра була війна", який згодом став культовим у Радянському Союзі.
Юрій також був режисером та продюсером фільмів "Майстер і Маргарита", "Злодії в законі", "Цікаві чоловіки", "Бенкети Валтасара, або Ніч зі Сталіним" тощо. У Росії ці роботи дуже популярні.
Що казав про Україну Юрій Кара
Відомо, що у 2014 році режисер підписав лист на підтримку політики Путіна щодо збройної агресії Росії проти України. У 2022 році Кара підписав ще один лист — із підтримкою вторгнення Росії в Україну.
Кара мріяв, що зможе потрапити у Донецьк, коли закінчиться війна, адже не був там з 2014 року. Артистів, які не підтримали напад РФ на Україну або виїхали за кордон, він публічну критикував.
"Тому часто їх навіть не шкода. Вони і так жирували, а тепер їм ще й на всіх плювати. Звісно, якщо їм захочеться повернутися, нехай повертаються, але я б не приділяв їм таку увагу, як раніше", — заявляв Кара про російських зірок, які покинули країну-агресорку.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз перебуває на межі смерті Олександр Мітта — відомий російський режисер. Він зняв перший фільм-катастрофу у СРСР під назвою "Екіпаж".