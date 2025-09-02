"Золотой деликатес": отдыхающих поразили цены на креветки в Одессе (видео)

Уже даже и стаканчик не сыпят

Отдыхающие на одном из одесских пляжей были поражены ценами на морепродукты. За маленький пакетик с морепродуктами нужно заплатить, как за две чашки кофе.

Автор видео в ТикТок купил креветки на пляже в Одессе и был очень расстроен, потому что сравнив пакет со своей рукой, оказалось, что порция очень мала. И за это он отдал аж 100 гривен.

Автор видео с сарказмом отмечает, что раньше креветки на пляжах продавались с помощью стаканчика, а сейчас покупателям предлагают буквально горстку.

Что пишут под видео

В комментариях пользователи возмущаются: креветки могут быть не лучшего качества, а продавцов даже называют мародерами. Некоторые вспоминают: "В 2019 году я был в Скадовске, Херсонская область — за 100 гривен можно было купить килограмм креветок".

Другие отдыхающие делятся практическими советами: выгоднее всего покупать креветки на вечернем базаре, где они стоят значительно дешевле и порции больше.

