Усім хочеться гарний кадр. Одеські відпочивальники влаштували "полювання" на світанок (відео)

Чимало українців мріють зловити ідеальний кадр на сході сонця, коли небо спалахує теплими відтінками, а світ навколо ще спить. Ранковий світанок на пляжі "Лагуна" в Одесі цього тижня зібрав десятки фотографів і любителів неймовірних кадрів.

Ще до 5:30 ранку люди займали місця на скелях, розставляли штативи й готувалися зафіксувати перші промені сонця. Такий ролик опублікували в TikTok.

Відео, зняте очевидцями, показує натовп фотографів та звичайних відпочивальників, які ще до світанку активно готуються до зйомки. У підписі до відео зазначено: "Будильники у всіх працюють відмінно, 5:30". І справді, ранній час не завадив їм зайняти найкращі позиції. Пляж "Лагуна" перетворився на справжнє місце зустрічі одеських фотографів, де кожен прагнув зафіксувати унікальні миті світанку.

Багато користувачів мережі поділилися своїми враженнями від цієї сцени. Дехто відзначає прагнення людей зробити гарну фотографію, але помічає, що з певного ракурсу картина виглядає досить дивно: "З одного боку, я їх розумію, всім хочеться гарну фотку, а з іншого, якщо дивитися з цього ракурсу… таке".

Інші відзначають контраст між раннім підйомом і звичайним ритмом життя: "Життя, якого я боюся", – коментують користувачі, натякаючи на екстремальну відданість людей фотомистецтву. Дехто воліє менш ранкові зйомки: "Я краще ввечері зловив таке світло".

Що пишуть користувачі під відео

Місцеві жителі визнають, що не кожен готовий вставати так рано: "Живу все життя в Одесі, жодного разу там світанку не зустрічала. Та й взагалі не розумію тих, хто божеволіє від світанків. Куди приємніше спати". Інші визнають, що хоч вони й захоплюються фотографіями, самі не готові жертвувати сном: "Реально подуріли з цими фото, я сама така, тільки для фото не встану о п'ятій ранку".

Попри різні погляди на ранкові фотосесії, одеська "Лагуна" в цей світанок стала місцем зустрічі тих, хто цінує красу природи, світло ранку та можливість зафіксувати момент на камеру. І навіть якщо не всі готові вставати так рано, атмосфера цієї частини доби назавжди залишиться в пам'яті тих, хто долучився до маленького дива на березі Чорного моря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі можна знайти незвичний і надзвичайно фотогенічний пляж, де панує один яскравий колір. Рожеві меблі створюють відчуття, ніби ти опинився на літньому курорті прямо з обкладинки глянцевого журналу.