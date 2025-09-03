У цьому місці і до перукаря ходити не треба? Де на Тернопільщині є село з незвичною назвою

В ньому живе дуже мало людей

В Україні є село з незвичною назвою. Перша згадка про нього з'явилась ще 630 років.

"Телеграф" розповість, що це за село. Скільки у ньому людей живе.

Мова йде за село Лиса. Воно знаходиться у Підгаєцькій міській громаді Тернопільської області.

Географічне розташування

Село розташоване в південно-західній частині району, на березі річки Золота Липа. До 1990 року Лиса належала до Бережанського району. Поштове відділення для села знаходиться в сусідньому Носівському.

Населення та історія

Станом на 2016 рік у селі проживає 256 осіб. Перша писемна згадка про Лису датується 1395 роком, що робить це село одним із найстаріших в регіоні.

Цікавим фактом з історії є те, що у 1438 році село перебувало у власності Івана Завиші, старшого внука Іваниша Унгаруса (Іван Угрин), шляхтича гербу і роду Сас.

Культурне життя та особливості

У різні часи в селі діяли важливі культурні та громадські організації: товариства "Просвіта", "Сокіл", "Сільський господар", "Пласт". Ці організації відігравали значну роль у духовному та освітньому розвитку місцевої громади.

Особливе місце в історії села займає період національно-визвольної боротьби — поблизу Лисої деякий час працювала підпільна друкарня ОУН.

Природні катаклізми та адміністративні зміни

У 1957-1958 роках село пережило великі повені, які стали помітною подією в його історії.

Адміністративно село зазнало змін у 2020 році. 12 червня воно увійшло до складу Підгаєцької міської громади, а 19 липня того ж року, внаслідок адміністративно-територіальної реформи, опинилося у складі Тернопільського району.

До Лисої також приєднані хутори Кримка та Совиноги, що збільшує територію цього історичного населеного пункту.

