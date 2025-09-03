У цьому місці і до перукаря ходити не треба? Де на Тернопільщині є село з незвичною назвою
В ньому живе дуже мало людей
В Україні є село з незвичною назвою. Перша згадка про нього з'явилась ще 630 років.
"Телеграф" розповість, що це за село. Скільки у ньому людей живе.
Мова йде за село Лиса. Воно знаходиться у Підгаєцькій міській громаді Тернопільської області.
Географічне розташування
Село розташоване в південно-західній частині району, на березі річки Золота Липа. До 1990 року Лиса належала до Бережанського району. Поштове відділення для села знаходиться в сусідньому Носівському.
Населення та історія
Станом на 2016 рік у селі проживає 256 осіб. Перша писемна згадка про Лису датується 1395 роком, що робить це село одним із найстаріших в регіоні.
Цікавим фактом з історії є те, що у 1438 році село перебувало у власності Івана Завиші, старшого внука Іваниша Унгаруса (Іван Угрин), шляхтича гербу і роду Сас.
Культурне життя та особливості
У різні часи в селі діяли важливі культурні та громадські організації: товариства "Просвіта", "Сокіл", "Сільський господар", "Пласт". Ці організації відігравали значну роль у духовному та освітньому розвитку місцевої громади.
Особливе місце в історії села займає період національно-визвольної боротьби — поблизу Лисої деякий час працювала підпільна друкарня ОУН.
Природні катаклізми та адміністративні зміни
У 1957-1958 роках село пережило великі повені, які стали помітною подією в його історії.
Адміністративно село зазнало змін у 2020 році. 12 червня воно увійшло до складу Підгаєцької міської громади, а 19 липня того ж року, внаслідок адміністративно-територіальної реформи, опинилося у складі Тернопільського району.
До Лисої також приєднані хутори Кримка та Совиноги, що збільшує територію цього історичного населеного пункту.
