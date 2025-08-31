Це село має історичне коріння

Село Олешин, що знаходиться в Хмельницькій області, має багату історію та чимало цікавих переказів. Сьогодні тут проживає понад 2 тисячі людей, а сама місцевість вважається однією з найдавніших на Поділлі.

"Телеграф" розповідає про населений пункт. Він розташований на мальовничій Подільській височині.

З півдня його омиває Південний Буг, через центр протікає річка Зелена, а довкола простягаються ліси та поля. Загальна площа села складає близько 380 гектарів.

За переказами, перші поселенці з'явилися тут ще наприкінці XIV століття. Вихідці з Прикарпаття, шукаючи спокійнішого місця для життя, зупинилися на берегах Бугу та заклали основу майбутнього села.

Мальовничий Олешин

За легендою, назва Олешин походить від слова "голиші" — так прозвали перших жителів, які через бідність часто ходили у зношеному одязі або зовсім без нього. Пізніше ця назва трансформувалася у "Голишин", а згодом — у "Олешин". Пам'ять про ці давні часи збереглася й у сусідніх селах, зокрема в Іванківцях, де й досі старожили називають олешинців "голишами".

Окремо серед місцевих переказів вирізняється історія про так званий "Голий Шинок". За часів Козаччини на острові серед ставка стояла корчма, де можна було випити, але не було жодної закуски. Саме тому козаки, серед яких нібито й Хмельницький із Кривоносом, жартома називали її "голою". Подейкують, що й сьогодні на Покрову в цих місцях можна почути відлуння веселих голосів козаків.

У письмових джерелах село згадується з XVI століття. Так, у 1547 році король Сигізмунд Август II передав Голишин у спадкове володіння Мацею Влодеку. Відомо також, що у 1604 році тут зупинялося українсько-польське військо, яке згодом вирушило у похід на Москву. Згодом село входило до складу Плоскирівського староства, а наприкінці XVIII століття перейшло у власність графа Івана Гудовича.

У ХХ столітті село пережило важкі випробування. Під час Другої світової війни Олешин перебував під німецькою окупацією майже тисячу днів. 24 березня його було звільнено, і цю новину оголосив у Москві диктор Левітан. У післявоєнні роки село розвивалося з перемінним успіхом: у 1985 році місцева рада вважалася однією з найгірших у районі, а вже у 2002 році піднялася до трійки лідерів за фінансовими показниками.

У ХХІ столітті олешинці не залишалися осторонь важливих подій. У 2014 році місцеві жителі брали участь у Євромайдані, відстоюючи вибір країни.

Отже, Олешин — це не просто село з давніми традиціями, а жива історія Поділля, у якій переплелися реальні факти та легенди, що передаються від покоління до покоління.

