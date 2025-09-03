В этом месте и к парикмахеру ходить не надо? Где в Тернопольской области есть село с необычным названием
В нем живет очень мало людей
В Украине есть село с необычным названием. Первое упоминание о нем появилось еще 630 лет.
"Телеграф" расскажет, что это за деревня. А также, сколько в нем людей живет.
Речь идет за деревню Лыса. Оно находится в Подгаецкой городской общине Тернопольской области.
Географическое расположение
Село расположено в юго-западной части района, на берегу реки Золотая Липа. До 1990 года Лиса принадлежала Бережанскому району. Почтовая отделение для села находится в соседнем Носовском.
Популяция и история
По состоянию на 2016 год в селе проживает 256 человек. Первое письменное упоминание о Лисе датируется 1395 годом, что делает это село одним из старейших в регионе.
Интересным фактом по истории является то, что в 1438 году село находилось в собственности Ивана Завиши, старшего внука Иваныша Унгаруса (Иван Угрин), шляхтича герба и рода Сас.
Культурная жизнь и особенности
В разные времена в деревне действовали важные культурные и общественные организации: общества "Просвита", "Сокол", "Сельский хозяин", "Пласт". Эти организации играли значительную роль в духовном и образовательном развитии местного общества.
Особое место в истории села занимает период национально-освободительной борьбы — вблизи Лысой некоторое время работала подпольная типография ОУН.
Естественные катаклизмы и административные изменения
В 1957-1958 годах село пережило большие наводнения, ставшие заметным событием в его истории.
Административно село претерпело изменения в 2020 году. 12 июня оно вошло в состав Подгаецкого городского общества, а 19 июля того же года, в результате административно-территориальной реформы, оказалось в составе Тернопольского района.
К селу также присоединены хутора Крымка и Совиноги, что увеличивает территорию этого исторического населенного пункта.
