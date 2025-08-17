Батьківщина мера Києва? В Україні є село з цікавою назвою

Колись село належало предкам письменника Достоєвського

В Україні є населений пункт Кличковичі, який розташовано у Волинській області. Можливо, там жили предки мера Києва Віталія Кличка та його не менш відомого брата – багаторазового чемпіона світу по боксу Володимира Кличка.

Кличковичі — це маленьке село в Ковельському районі Волинської області. За даними останнього перепису, його населення складає 41 особу, у 1906 році кількість мешканців була в 6 разів більшою – 243.

Примітно, що з XVII століття до 1775 року селом володіла родина Достоєвських — предків російського відомого письменника Федора Достоєвського.

Варто зазначити, що в Україні сьогодні проживає 179 носіїв прізвища Кличко. Людей з цим родовим ім'ям можна зустріти в різних куточках нашої країни – всюди потроху. Так, в столиці їх налічується 4 особи, а у Волинській області – 3.

Самі ж брати Клички народилися в Центральній Азії, оскільки їх батько був радянським військовослужбовцем. Так, мер Києва Віталій Кличко з'явився на світ у Киргизькій радянський соціалістичній республіці, а його брат Володимир – у Семипалатинську Казахської РСР.

За даними порталу "Рідні" носії цього прізвища найчастіше називають своїх дітей Володимир та Тетяна.

