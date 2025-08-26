Пісня, яку співає вся країна вже 20 років: який трек став одним із найважливіших для України

Одна пісня стала легендою для мільйонів

У 2003-му році Український ефір розірвав дует, який відразу став легендою. Пісня звучала всюди — у маршрутках, по радіо, у магазинах, її крутили як повільний танець на дискотеках. Трек настільки простий та щирий, що у кожному рядку люди впізнавали себе. І хоч минуло понад 20 років, майже кожен українець досі може процитувати її напам’ять.

Йдеться про пісню "Мовчати", яку виконували Ірина Білик та Скрябін. Легка мелодія поєднала у собі поп-рок і майже інтимний діалог з глибоким змістом.

"Мовчати" — це ніжна лірична пісня про близькість, коли кохані люди обирають мовчання як спосіб з’єднання. Слова, які співає Скрябін "Давай виключим світло і будем мовчати…" — це визнання, що найсильніші почуття ми виражаємо не через слова, а через мовчання й тишу. Це ознака довіри і розуміння без зайвих слів.

У 2003-му цей трек буквально вразив публіку — мелодія, поєднання голосів і сильна емоційна подача зробили його майже миттєво мега популярним. Кліп обговорювала вся країна, і навіть зараз хіт наспівують напам’ять. Хоча пройшло більш ніж 20 років з моменту його виходу.

Скрябін та Ірина Білик

Сьогодні "Мовчати" — це частина культурного надбання: у 2024 році пісню було включено до добірки музики, що формувала українську незалежність. Також трек потрапив до списку "20 знакових пісень за 20 років" премії YUNA. Це має велике значення для музичної історії України.

Після початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, Ірина Білик повернула цю пісню в публічний простір, але в оновленій версії. Тепер трек не про кохання, а про війну, біль, страждання і спротив. У новому тексті звучать слова із довоєнного контексту, але із прямими алюзіями до теперішніх часів: "Ми виключимо світло і буде мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати".

Раніше "Телеграф" розповідав, яка пісня була найпопулярнішою в Україні у 1997 році. Нею не перестають захоплюватися і співають досі.