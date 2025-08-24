Під нього й досі знімають відео в Tik Tok: цей трек підкорив весь світ у 1999 році і популярний дотепер

Ця пісня буквально змінила світ поп-музики

Кінець 90-х запам'ятався різними хітами. Однак саме ця пісня буквально змінила світ поп-музики. Тоді вона звучала з кожного радіо і під неї танцювала молодь з усього світу на дискотеках. Мелодію цього треку міленіали впізнають з перших нот

У США пісня перебувал на першій позиції Hot 100 протягом 4 тижнів, а в Британії — 7 тижнів поспіль. Йдеться про трек Believe від Cher, який підкорив цілий світ у 1999 році.

Тоді цей хіт вважався найпопулярнішою піснею у світі — вона очолила чарти у понад 20 країнах, включаючи США та Великобританію, і стала найбільш продаваним синглом року в обох країнах. Cher стала найстаршою виконавицею, яка очолювала Billboard Hot 100 — їй було 52 роки. Також це був найдовший проміжок між хітами номер один — попередній був у 1974 році.

У Великій Британії ця пісня стала найбільш продаваним синглом серед артистів-жінок. Накладом Believe розійшовся у понад 11 мільйонів примірників у світі і став найуспішнішою сольною роботою в кар'єрі співачки.

Співачка Шер зараз. Фото: Getty Images

Трек навіть отримав премію Grammy за найкращий танцювальний запис, а також був номінований на "Запис року". Режисером оригінального кліпу став Nigel Dick. У музичному відео Cher виконує свою пісню і танцює у нічному клубі в клітці, а навколо неї — фани.

Трек "Believe" ітдосі звучить на клубних вечірках і ретро-хвилях. Його ремікси, кавери та пародії регулярно з’являються в інтернеті — від сцен музичних шоу до TikTok-сторіс. Трек став не просто хітом, а культурним феноменом, що об’єднав покоління фанатів.

