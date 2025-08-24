Рус

Під нього й досі знімають відео в Tik Tok: цей трек підкорив весь світ у 1999 році і популярний дотепер

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цей трек розірвав всі чарти у 1999-му Новина оновлена 24 серпня 2025, 20:06
Цей трек розірвав всі чарти у 1999-му. Фото Getty Images, freepik.com

Ця пісня буквально змінила світ поп-музики

Кінець 90-х запам'ятався різними хітами. Однак саме ця пісня буквально змінила світ поп-музики. Тоді вона звучала з кожного радіо і під неї танцювала молодь з усього світу на дискотеках. Мелодію цього треку міленіали впізнають з перших нот

У США пісня перебувал на першій позиції Hot 100 протягом 4 тижнів, а в Британії — 7 тижнів поспіль. Йдеться про трек Believe від Cher, який підкорив цілий світ у 1999 році.

Тоді цей хіт вважався найпопулярнішою піснею у світі — вона очолила чарти у понад 20 країнах, включаючи США та Великобританію, і стала найбільш продаваним синглом року в обох країнах. Cher стала найстаршою виконавицею, яка очолювала Billboard Hot 100 — їй було 52 роки. Також це був найдовший проміжок між хітами номер один — попередній був у 1974 році.

У Великій Британії ця пісня стала найбільш продаваним синглом серед артистів-жінок. Накладом Believe розійшовся у понад 11 мільйонів примірників у світі і став найуспішнішою сольною роботою в кар'єрі співачки.

Співчака Шер
Співачка Шер зараз. Фото: Getty Images

Трек навіть отримав премію Grammy за найкращий танцювальний запис, а також був номінований на "Запис року". Режисером оригінального кліпу став Nigel Dick. У музичному відео Cher виконує свою пісню і танцює у нічному клубі в клітці, а навколо неї — фани.

Трек "Believe" ітдосі звучить на клубних вечірках і ретро-хвилях. Його ремікси, кавери та пародії регулярно з’являються в інтернеті — від сцен музичних шоу до TikTok-сторіс. Трек став не просто хітом, а культурним феноменом, що об’єднав покоління фанатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка українська пісня 1999 року стала культовою. Вона стала візитною карткою виконавця, бо наповнена щирими переживаннями про кохання, сумніви та вразливість.

Теги:
#Пісня #Трек #Believe #Тренди