Мост в никуда, но очень красивый: в Украине есть необычная пешеходная переправа с потрясающим видом (фото)

В Житомире есть необычный пешеходных мост, высота которого достигает 43 метров. Он проходит через каньон реки Тетерев, которая протекает через город и с него открывается потрясающий вид. Эта переправа — настоящая туристическая изюминка города.

Пешеходный мост в Житомире — что о нем известно?

Этот пешеходный подвесной мост в Житомире среди местных имеет славу "моста влюбленных". На нем можно увидеть множество тех самых замочков, которые цепляют влюбленные пары, а ключи бросают в реку.

Пешеходный мост с Житомире. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Мост представляет собой вантовую конструкцию на высоте 43 метров, а его продолжительность — 350 метров. Переправа держится на двух пилонах высотой 70 метров. Она была построена в 1982 году по инициативе местного чиновника из компартии Николая Яковенко.

Внизу моста красивая и ухоженная набережная. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

По задумке авторов проекта, строение моста и установление памятника партизанам на той стороне реки, должно было стать частью работ по расширения парка. Однако до Перестройки и развала Советского союза успели построить только переправу.

Таким образом получилось, что мост ведет в никуда. Ведь по ту сторону реки нет никакой туристической и городской инфраструктуры, а просто заросли с протоптанные местными тропинки.

С моста на набережную можно спуститься по широкой лестнице. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

В 2016 году городские власти Житомира провели капитальный ремонт моста с заменой покрытия, покраской и очисткой территории. На это потратили из городского бюджета около 2 миллионов гривен.

Уже в 2020 году в Житомире обустроили красивую набережную внизу моста. Там расчистили и убрали территорию, посадили деревья, обустроили красивую лестницу вниз от моста к набережной реки. Особое внимание привлекает система освещения парка, которая является ссобой рассыпать круглых фонарей. Вечером с моста они выглядят как рассыпанные светящиеся бусины.

Мост построен через каньон реки Тетерев. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Сейчас набережная в Житомире выглядит очень красиво и современно. Здесь много лавочек, кафешек, летом можно арендовать катамараны для прогулок по воду. А с пешеходного моста открывается потрясающий вид на каньон и реку, особенно красиво здесь на закате. Так что если будете в Житомире, обязательно посетите эту пешеходную переправу.

Особенно атмосферно на мосту на закате. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

На набережной можно прогуляться даже у самой воды. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

