Через цю помилку цибуля може згнити ще до зими: що категорично не можна робити після збору врожаю

Ці поради допоможуть зберегти цибулю цілою і свіжою на всю зиму.

Початок осені – час збирати врожай. У цей період не лише копають картоплю та моркву, а й збирають цибулю. Дуже важливо встигнути зібрати овоч до початку дощового періоду.

"Телеграф" розповість, коли та як правильно збирати цибулю з городу та що зробити після збирання врожаю, щоб овоч не гнив під час зберігання на зиму.

Як зібрати цибулю та підготувати її до зими?

Збирати цибулю з городу потрібно в той час, коли зелені та пожовклі стебла овочів вже лягли на поверхню ґрунту. У такому стані вони можуть постояти кілька днів або тиждень, а потім уже потрібно збирати цибулю. Про це розповідає автор відео в тік-ток акаунті "dachnyk_ua".

Після того, як цибуля зібрана, категорично заборонено її відразу обрізати. Залиште довге зів’яле "пір’я" і підготуйте цибулю до сушіння. Дуже важливо дати овочу висохнути, тоді він точно не почне гнити відразу після збирання.

Зберіть цибулини в пучки і підвісьте в приміщенні, що добре вентилюється, або на даху. Або ж розсипте на підлогу, застеливши натуральною сухою тканиною. Тільки коли цибуля добре висохне, можна зайнятися обрізанням стебел та відправкою овочів у прохолодне місце для зимового зберігання.

