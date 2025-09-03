Цей копійчаний засіб є у вас на кухні: чим обприскати троянди у вересні, щоб вони пережили зиму

Недорогий кухонний засіб допоможе трояндам не втратити сили перед зимівлею

Улюблені квіти багатьох садівників троянди вельми вимогливі у догляді, проте радують своїм гарним цвітінням протягом усього теплого сезону. У вересні кущі троянд можуть зазнавати грибкової хвороби, тому потрібно подбати про них, щоб стебла були готові до зими.

Чим обприскати троянди у вересні?

На початку осені, коли починаються дощі, кущі та листя троянд схильні до такої болячки, як чорна плямистість, пише Express. Це грибкове захворювання може поширюватися через надмірну вологість.

Як кажуть експерти, плямистість, яка покриває листя та стебла квітів, звичайно, не здатна повністю знищити кущ. Однак ця хвороба сильно послаблює рослину, вона втрачає енергію і може не пережити зимових холодів.

Щоб уберегти троянди в саду від чорної плямистості, потрібно обприскати їх спеціальним розчином із харчової соди, яка точно є у вас на кухні. Справа в тому, що звичайна харчова сода створює лужне середовище на листі, ускладнюючи проростання спор чорної плямистості.

Розбавте дві столові ложки соди в 4 літрах води, перелийте розчин у ємність із розпилювачем та обприскуйте кущі. Цей розчин краще використовувати, коли помітите перші ознаки цього грибкового захворювання на трояндах.

