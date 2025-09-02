Це українське прізвище отримував той, хто бив і лупцював. Як воно звучить

Воно може мати кілька варіантів походження

Українські прізвища часом мають дуже неочікуване походження. Це стосується й до доволі рідкісного прізвище Голомашевич (Галамашевич).

Українець запитав про його походження у Facebook-групі "Українське прізвище". Йому відповів користувач Віталій Брудновський.

Мене дуже цікавить походження прізвища Голомашевич (Галамашевич). Одна моя пряма гілка має це прізвище. Територіально — с. Бабин, Хотинського повіту. Звідки могло воно піти? Чи могло бути не з Бесарабії, — запитав учасник групи

Віталій Брудновський відповів, що це прізвище може мати кілька варіантів походження. Перший — від непоказний, миршавий. Також перший носій прізвища міг отримати його через те, що він "нищив, рубав, бив і лупцював". Могло піти це родове ім'я також від слова голомшити — дурманити, запаморочувати.

Згідно з картою прізвищ сайту "Рідні", станом на 2013 рік в Україні проживало 48 носіїв прізвища Голомашевич, переважно — у Чернівецькій області. Найпопулярніші особові імена людей з цим прізвищем — Анатолій та Наталія.

