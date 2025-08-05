Голуби – вороги горобців? Експерт розповів, що може впливати на популяцію птахів в Україні

Ще кілька десятків років тому цих птахів було набагато більше

У містах України все рідше можна зустріти горобців. Існує думка, що конкуренцію пернатим складають голуби, які буквально не залишають шансу горобцям на їжу. Однак це більше схоже на міф, а ось реальні причини населення цих птахів в Україні зовсім інші.

Про це "Телеграфу" сказав орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин.

За його словами, проблеми конкуренції між двома видами птахів навряд чи існують насправді.

"Я не думаю, що така проблема реально є. Але я хочу звернути увагу на те, що років 20-30-40 тому було дуже багато людей, які годували птахів. Я маю на увазі зерном, хлібом тощо. Були окремі майданчики (для годівлі птахів, — ред.) у парках. Зараз цього немає", — пояснив Костюшин.

Орнітолог зазначив, що зараз вже немає тієї кількості голубів і горобців, що годують людей. Тому "кормова база скоротилася". Проте експерт не вважає, що горобці зовсім зникли із міст.

Чому горобців поменшало. Фото: Pixabay

"Я думаю, що проблема горобців — це надумана штука. Вони справді кидаються людям в очі щодня. Трохи їх поменшало", — підсумував Костюшин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лісах навколо Києва живе рідкісний птах, який водиться в Африці та Азії. Василь Костюшин наголосив, що однією з головних проблем українських біологів є те, що в країні не ведеться навіть врахування рідкісних тварин.