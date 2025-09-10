В Киеве поймали исчезающую краснокнижную рыбу. Эксперт объяснила, как она там могла появиться

Хотя молодые угри способны проползать некоторые расстояния в болотистой местности, преодолеть преграды на реках они фактически не могут

В последние дни в соцсетях активно распространяют фото из Киева: женщина на Днепре поймала необычный трофей — угря весом 1,2 кг. Кадр сразу вызвало оживленное обсуждение, ведь такая находка для столичных водоемов — редкость.

Угорь — ценная рыба, которая давно известна в украинской кухне. Однако из-за человеческой деятельности она почти исчезла из водоемов нашего государства. Так же численность снизилась по всему природному ареалу.

Появление этой особи в украинских реках может иметь не совсем природное происхождение. Об этом "Телеграфу" рассказала ихтиологиня Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь.

"Угорь мог попасть из какого-то хозяйства. Есть методики доращивания личинок, возможно, в хозяйствах возле Киева тоже такое применяется", — говорит она.

Эксперт подчеркивает, что жизненный цикл европейского угря очень сложный. Для размножения эта рыба отправляется на дальние расстояния – в Атлантический океан, к Саргассову морю, где появляются личинки. Далее они мигрируют течением Гольфстрима к побережью Европы и заходят в реки, где проводят большую часть жизни. Впоследствии взрослые особи снова направляются в океан на нерест.

Угорь, которого поймали в Киеве

Именно поэтому, по словам Юлии Куцоконь, вероятность появления угря в украинских водоемах естественным путем очень мала. Одной из причин гидросооружения и плотины, которые препятствуют свободной миграции рыбы. Хотя считается, что молодые угри способны проползать некоторые расстояния по влажной суше в болотистой местности, преодолеть серьезные преграды, созданные на реках, они фактически не могут.

Что известно об угрях

Тело угря имеет удлиненную, змеевидную форму, в длину достигает 2 метров, обычно составляет 50-150 см. Вес большей частью до 4 кг, реже до 6 кг. Самки больше самцов. Чешуя очень мелкая и почти незаметная, кожа покрыта слизью.

Угорь

Есть две морфологические формы — остроголовые и широкоголовые. Голова — небольшая и несколько сплющенная, нижняя челюсть длиннее верхней, зубы мелкие. Глаза маленькие, жаберные щели узкие. Окрас зависит от возраста и среды. При выходе в море для размножения тело становится черным.

