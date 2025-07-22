Клімат змінює українські річки: ці види риб на межі зникнення (фото)

Нестача кисню — смертельний вирок для деяких видів річкових риб

Щоліта українські великі річки починають цвісти, а менші можуть взагалі пересихати. Це відбувається внаслідок зміни клімату. Впливає він і на рибне різноманіття України. В наших річках водяться цікаві та рідкісні, однак через брак кисню риби гинуть.

Особливо страждають види, які потребують високого вмісту кисню у воді, розповіла "Телеграфу" іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь. Вона наголошує — багато видів вже не трапляються в наших рівнинних річках. Серед тих, хто в небезпеці — слиж європейський.

Слиж у водоймах України не виростає більшим за 15 см, вага — 20-25 грам. "Така рибка невеличка. Але в нього високі вимоги до вмісту кисню вважається. І в притоках там, де є течія, він трапляється. А уже в стоячих водоймах і в самому Дніпрі, який є каскадом водосховищ, то немає цього виду", — розповідає науковиця.

Слиж європейський водиться в річках Карпат, притоках Дніпра, Південного Буга, Сіверського Донця

Ще одна риба, яка в Україні вже навіть занесена до Червоної книги з 2021 року — підуст. За словами іхтіологині, його мало де можна побачити в наших рівнинних водоймах: "Підуст в басейні Дніпра є в невеликих кількостях, ну в Десні, і я думаю, що і в Прип'яті є, а так то по інших притокам там майже його й нема". Вона каже, що можна досліджувати річки десятиліттями й ця риба може десь трапитися, але він дуже рідкісний.

Підуст — риба родини коропових

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українських водоймах завівся хижак — ротань-головешка. Окрім страшної зовнішності, цей хижак шкодить популяціям українських риб. Ця риба прийшла до України з Далекого Сходу, і це не єдиний чужоземець — в українських водоймах чимало зайд з інших країн.