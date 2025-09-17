Вбитій у США українці присвятили кліп: у відео її "врятував" відомий репер

Американський виконавець DaBaby вшанував пам'ять Ірини піснею і кліпом

Американський репер DaBaby присвятив свій новий трек та кліп українці Ірині Заруцькій, яка стала жертвою вбивства 22 серпня 2025 року.

У відео, опубліковане на YouTube, на пісню Save Me ("Врятуй мене") відтворено трагічні події в громадському транспорті США, де було вбито біженку з України. В описі до ролика зазначено: "Присвята Ірині Заруцькій".

Завершення кліпу має альтернативний фінал: коли актор, що грає вбивцю Декарлоса Брауна-молодшого, підіймає ніж, співак зупиняє його руку й рятує дівчину — на відміну від того, що сталося в реальності. Відео завершується скріншотом сторінки з реквізитами для допомоги рідним загиблої Ірини.

Кадри з кліпу DaBaby - SAVE ME Кадри з кліпу DaBaby - SAVE ME

Скріншот сторінки з реквізитами для допомоги рідним загиблої Ірини Заруцької

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

22 серпня 2025 року на станції легкорейкового транспорту в Шарлотті, Північна Кароліна, сталося трагічне вбивство української біженки Ірини Заруцької. Жінку смертельно поранив ножем темношкірий американець Декарлос Браун-молодший. Зловмисника затримали одразу після виходу з поїзда та висунули йому обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Подія викликала широкий резонанс, після чого президент США Дональд Трамп звинуватив у всьому політику демократів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вбивство Ірини Заруцької отримало широкий резонанс. Воно привернуло увагу навіть традиційних критиків України на зразок Ілона Маска та Дональда Трампа-молодшого. Відомо, що Ірину поховають у США.